Истребители ВКС РФ шесть раз поднимались на перехват самолётов-разведчиков

Москва, , 03:12 — REGNUM Российские самолёты в течение недели шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов вблизи границ России, сообщается на сайте Министерства обороны.

Как уточняется, всего за неделю было зафиксировано 20 иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку вдоль российских границ.

«Нарушений воздушного пространства Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные специалисты провели три инспекции на территории других государств: в США и Норвегии — в рамках Договора по открытому небу, в Испании — в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

На российской территории в соответствии с Договором по открытому небу провела инспекцию совместная миссия Польши и Словакии.

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