«Политика с американцами должна складываться жёстко — иначе не понимают»

Москва, , 04:00 — REGNUM Политика с Соединёнными Штатами Америки должна складываться жёстко, поскольку другого они не понимают. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

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«35 дипломатов должны вылететь из Москвы, арестовать всё, что можно, а потом разбираться. Надо действовать жёстко, как мы в Сирии. Мы предложили американцам, западной коалиции вместе с нами создать единый антитеррористический фронт — отказались. Мы взяли на себя стратегическую инициативу, и американцы ахнули, когда всё у нас в руках, мы везде доминируем, — отметил Игорь Морозов. — Вот так должна складываться политика с американцами — другого они не понимают».

Как сообщало ИА REGNUM, власти России могут выслать из страны 35 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России в качестве ответной меры на изъятие российской дипломатической собственности в США.