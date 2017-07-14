«Россия должна занять жёсткую линию в отношении США»

Москва, , 03:59 — REGNUM Россия должна занять жёсткую линию в отношении Соединённых Штатов Америки, в первую очередь, начав с высылки 35 американских дипломатов. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы сейчас должны выгнать 35 американских дипломатов, отобрать равноценное дипломатическое имущество и занимать жёсткую линию. Если вновь буду против нас вводить санкции, прекращаем поставки титана, наши ракеты их космонавтов доставляют на космическую станцию — дома будут сидеть они все, — обозначил лидер либерал-демократов. — Сегодня если ударить по России, это отзовётся эхом экономических неурядиц по всему миру».

Отвечая на вопрос телеведущей, Владимир Жириновский согласился, что Россия должна приравнять нынешнего президента США Дональда Трампа к его предшественнику Бараку Обаме и начать традиционные российско-американские отношения.

«Мы же не будем четыре года ждать. В такой ситуации он выборы вторые проиграет, — отметил Жириновский. — Чтобы остаться на посту, ему нужно будет совершить очень серьёзные вещи в мировой политике: удары по Ближнему Востоку, КНДР или что-нибудь на Украине. Это может подвинуть мир к очень нежелательным последствиям».