Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом в «нужный момент»

Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда для этого наступит подходящий момент, передаёт агентство Reuters.

«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ — да, пригласил бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Комментируя расследование «вмешательства» России в президентскую кампанию в США, Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Владимир Путин поддерживал его кандидатуру на выборах. «Когда я в следующий раз встречусь с ним, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле?», — отметил он.

Говоря о будущем российско-американских отношений, глава Белого дома заявил, что хочет «заключить прекрасные сделки с Москвой».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что никогда не думал о том, чтобы отменить санкции, введённые Вашингтоном в отношении России. По его словам, санкции не будут сняты до тех пор, пока «всё не будет решено таким образом, чтобы устраивало США и всех на Украине».

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