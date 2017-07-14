Кадыров: Против Чечни ведётся информационная война

Грозный, , 01:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что против республики ведётся информационная война. Об этом он заявил 13 июля на совещании по итогам полугодия с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне.

«Я убеждён, что против Чечни и её народа ведётся целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война. Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя», — приводит слова Кадырова пресс-служба правительства Чечни.

По мнению главы республики, такое отношение к Чечне объясняется в первую очередь тем, что на Западе, в Европе не заинтересованы в том, чтобы чеченский народ сохранил свою идентичность.

«Если во Франции кто-то выходит замуж за покойного — это нормально. А если в Чечне совершеннолетняя девушка официально выходит замуж при обоюдном согласии, то это большое преступление. Об этом сразу говорят в Европе, Совете безопасности, — отметил Кадыров. — Им не нравится, когда мы пропагандируем здоровый образ жизни, когда воспеваем наши обычаи и традиции, призываем молодёжь строить свою жизнь, основываясь на вере и национальных интересах. Они хотят, чтобы наш народ как можно ниже пал и никогда не поднимался, чтобы мы позабыли о своей национальной идентичности и стали похожими на них».

Как сообщается, в ходе совещания министр внутренних дел по республике Руслан Алханов, выступая с докладом, заявил, что за первое полугодие 2017 года Чечня вышла на первое место по стране по показателю раскрываемости преступлений — 89,5%. Также он отметил снижение уровня преступности — до 169,5 преступления на 100 тысяч человек, что в 4,1 раза меньше среднероссийского показателя.

Читайте также:

СМИ пишут о массовых казнях в Чечне — власти заявляют о провокации

Муфтият: Принуждение жителей Чечни к многоженству — ложь