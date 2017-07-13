Рада дала добро на арест депутата Добкина

Киев, , 22:50 — REGNUM Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина, которого украинская прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове. Об этом сегодня, 13 июля, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что представление Генпрокуратуры на привлечение Добкина к ответственности поддержали 288 парламентариев, задержание поддержали 250 депутатов и арест — 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, в конце июня 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что попросил Раду предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. Следствие подозревает Добкина в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов.

Сам Добкин обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

Напомним, Добкин был одним из тех, кто политически пытался противостоять Евромайдану, захватившему власть на Украине в феврале 2014 года. Будучи главой Харьковской областной администрации, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.

Кампания Добкина проходила под жесточайшим прессингом со стороны бандеровцев. В итоге он набрал только 3%.