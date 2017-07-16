Москва, , 16:11 — REGNUM Росатом — более надежный и предсказуемый партнер, чем те, кто объявляет себя его конкурентами. Об этом заявил один из ведущих бельгийских специалистов по атомной энергетике Роберт Харгрейвс в статье для журнала EnergyPost, 22 июня 2017 г. О несовпадении мнении экспертов энергетической отрасли с привычным пропагандистским сказом об агрессивной и непредсказуемой России пишет постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

В том же тоне, что и Харгрейвс, говорит о России Мина Форстрем, руководитель проекта «Ханхикиви-1», рассказывая, почему ее компания Fennovoima сделала выбор в пользу «Росатома», а не одного из его конкурентов — Westinghouse или AREVA. В отличие от них, российская компания выгодно отличается огромными производственными мощностями и может предложить гораздо более интересные финансовые условия. Кроме того, «Росатом» пунктуален на каждом этапе работы, а его сотрудники демонстрируют высочайший уровень квалификации.

О «Росатоме» также высказываются положительно эксперты Болгарии и Венгрии, а консультант в области ядерной энергетики Йен Джексон в английском издании Neimagazine.com, называя Россию ядерной сверхдержавой, подчеркивает, что «Росатом» обладает лучшими в мире технологиями в своей отрасли, и не считает, что причины, приведшие к текущему кризису в отношениями между Россией и Европой, должны влиять на сотрудничество в сфере энергетики.

И если специалисты-атомщики (даже из холодно относящейся к России Британии) говорят о том, что политика не должна мешать отношениям с российскими энергетиками, возможно, это повод для политиков пересмотреть свою линию поведения. Подробности читайте в статье: Атомная энергетика России — путь к восстановлению отношений с ЕС

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