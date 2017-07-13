Трамп: Я бы пригласил Путина в Белый дом

Париж, , 22:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 13 июля, что он пригласил бы своего российского коллегу Владимира Путина в Белый дом, однако сейчас не время для этого.

Об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

«Я не думаю, что сейчас правильное время, однако ответ — да, я бы пригласил», — отметил Трамп.

Напомним, в данный момент президент США находится с официальным визитом во Франции, где он примет участие в праздновании национального праздника — Дня взятия Бастилии.

Президент-республиканец уже провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили вопросы международной политики, в том числе климат, конфликт в Сирии и другие.

Необходимо также отметить, что лидеры США и России уже проводили встречу, которая состоялась в рамках саммита «Большой двадцатки», проходившего 7—8 июля в немецком Гамбурге. По словам самого президента-республиканца, встреча носила крайне продуктивный характер, а лидерам двух стран удалось поладить.