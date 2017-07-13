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Владимир Путин и король Иордании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Политика

Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн провели телефонные переговоры

Москва, 13 июля 2017, 22:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает 13 июля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что «текущая ситуация в Ближневосточном регионе обсуждалась прежде всего в контексте общих усилий по борьбе с международным терроризмом».

Президент России и король Иордании отметили значение подписанного российско-иорданско-американского меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшего расширения территории режима прекращения боевых действий на другие районы Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России, США и Иордании подписали меморандум об организации с 9 июля зоны деэскалации в юго-западной части Сирии. В частности, в провинциях Дараа, Кунейтра и Сувейда.

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