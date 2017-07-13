Трамп высоко оценил внешность супруги президента Франции

Париж, , 22:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, совершающий официальный визит во Францию, заявил 13 июля, что супруга нового главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона «прекрасна» и находится в «хорошей форме», сообщает Politico.

На видеозаписи, выложенной на официальной странице Елисейского дворца в Facebook, видно, как после посещения Дома инвалидов Трамп повернулся к Бриджит Макрон и сказал, что она «в такой хорошей форме».

После чего он повернулся к президенту Франции и повторил свое замечание. Затем он вновь повернулся к Бриджит Макрон и назвал ее «красивой».

Комментарии Трампа последовали за неловким рукопожатием между президентом США и первой леди Французской Республики, также запечатленным на видео.

Напомним, глава Белого дома прибыл во Францию 13 июля в рамках официального визита, в ходе которого он примет участие в праздновании Дня взятия Бастилии, а также столетия вступления США в Первую мировую войну.

В ходе визита состоялись переговоры президентов США и Франции, на которых обсуждался широкий круг вопросов международной повестки дня.

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