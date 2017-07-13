Генсек НАТО: Диалог с Россией – занятие не из легких

Мадрид, , 22:05 — REGNUM «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает, что вести диалог с Россией — трудное занятие, однако период эскалации отношений должен быть преодолен. Если русские сделают «прозрачными» свои учения, которые в сентябре планируют провести вблизи границ с балтийскими странами», — сообщает испанское информационное агентство EFE.

Столтенберг был конкретен в своем заявлении, сделанном 13 июля на пресс-конференции, состоявшейся по итогам прошедшего в штаб-квартире Североатлантического альянса заседания Совета Россия — НАТО, отмечает агентство: «Он отметил, что сторонам удалось обсудить три ключевых вопроса: Украину, Афганистан и снижение рисков, создаваемых военными маневрами».

Украинский вопрос, как это следует из информации, публикуемой агентством, сконцентрирован в призывах к России со стороны НАТО «выполнять Минские соглашения и обеспечении возможности наблюдения за процессом для ОБСЕ».

Читайте также: «НАТО афиширует подготовку к силовому конфликту с Союзным государством»

Кроме того, со слов главы блока выяснилось, что НАТО помогает Украине в проведении реформ, направленных на модернизацию демократических институтов в стране и борьбу против коррупции. Генсек не детализировал, как именно военный блок борется с коррупционерами в одной отдельно взятой и не входящей в него стране, видимо, подробнее он остановится на этом вопросе позднее.

За учениями «Запад 2017» генсек альянса пообещал следить «пристально и неотрывно», а также потребовал, «в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011), представить НАТО «максимально возможное количество данных о живой силе и технике, задействованной в тренировке».

«Каждая страна имеет право проводить учения, — изрек в заключение Столтенберг. — Мы не видим в «Западе 2017» непосредственной угрозы альянсу, если требования Венского документа будут соблюдены».

Читайте также: Россия организует брифинги для военных атташе НАТО по учениям «Запад-2017»