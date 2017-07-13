СМИ: США усилят санкции против организаций Китая, сотрудничающих с КНДР

Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Правительство США готовит новые санкции против мелких банков и организаций Китая, сотрудничающих с Северной Кореей, сообщает 13 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По информации агентства, о расширении ограничительных мер может быть объявлено в течение ближайших недель.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сделала заявление о том, что Вашингтон планирует применять санкции ко всем странам, ведущим бизнес с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пресс-секретарь МИД КНР официально заявил, что разрешение ядерной проблемы на Корейском полуострове требует координации усилий и сотрудничества, равно как и коллективной мудрости, а также всеобщей направленности на разрешение кризиса.

Напомним, утром 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто в строну Японского моря. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

По данным Минобороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров. В свою очередь Центральное телевидение КНДР заявило, что ракета преодолела расстояние в 933 километра, а максимальная высота её полёта составила 2802 километра. Официальные лица в Вашингтоне признали проведённое КНДР испытание успешным, а также назвали запущенную ракету межконтинентальной.

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