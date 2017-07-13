Трамп о перемирии в Сирии: Без России его бы не было

Париж, , 21:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам встречи в Париже заявил, что без контактов с Россией перемирия на юго-западе Сирии не было бы.

По его словам, это перемирие произошло «благодаря контактам с Россией». Трамп добавил, что перемирие длится уже пять дней, и за эти пять дней, которые для Сирии «очень большой срок», не льется кровь мирных жителей.

При этом Трамп и Макрон заявили об идущей работе над вторым перемирием в Сирии.

«Мы работаем над вторым перемирием еще в одной очень сложной части Сирии», — сказал Трамп.

Со своей стороны Макрон пояснил, что по результатам встречи с главой Белого дома была достигнута договоренность о продолжении работы по Сирии и Ираку. Речь идет, в частности, о возможности вести совместные «дипломатические инициативы», благодаря которым можно будет создать «дорожную карту после войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.

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