«ЕР» намерена провести «Всероссийский день приема родителей дошкольников»

Москва, , 21:40 — REGNUM Партийный проект «Единой России» «Детские сады — детям» выступил с инициативой провести «Всероссийский день приема родителей».

Лариса Тутова

Такое предложение озвучила федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы, выступая на заседании Президиума Генерального совета партии «Единой России», где подводились итоги работы федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года, и обсуждались планы их дальнейшей деятельности.

«Для организации тесного взаимодействия с общественностью, родителями, популяризации дошкольного образования в регионах предлагаю объявить в преддверии Дня дошкольного работника в 2017 году Всероссийский день приема родителей», — заявила Лариса Тутова.

По ее словам, в планах партийного проекта также значатся проведение федерального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России»; проведение конкурса детских рисунков, посвященных году экологии в России; подготовка предложений по реализации указа Президента РФ об объявлении в России Десятилетия детства, по реализации инициативы главы государства по обеспечению яслями детей до трех лет, по реализации вопросов развития семейных дошкольных групп, дошкольных групп в вузах и на предприятиях, негосударственного сектора дошкольного образования.

В настоящее время, напомнила Лариса Тутова, в реализации федерального партийного проекта «Детские сады — детям» принимают участие 72 субъекта РФ.

«Оперативно отработаны вопросы снижения заработной платы и несвоевременных выплат стимулирующих надбавок воспитателям в Республике Крым и Ивановской области, вопросы некачественного питания в детском саду Ростовской области. За первые полгода построены, реконструировано и дооборудовано — 5 детских садов в 4 регионах России. Подведены итоги конкурса «Воспитатели России» за 2016 год — в конкурсе принятии участие более 2500 воспитателей, методистов, руководителей дошкольных образовательных учреждений из 67 субъектов РФ», — отметила Лариса Тутова.

Также в рамках партийного проекта проведен третий Всероссийский форум — конференция Общероссийской общественной организации «Воспитатели России». Итоговая резолюция была направлена в Министерство образования и науки РФ, органам региональной и муниципальной власти РФ.

Партийный проект «Единой России» «Детские сады — детям», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях.

Партийный проект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.