Стихия в КНР: 2 человека погибло в Гуанси, парализован аэропорт Чэнду

Наньнин, Китай, , 21:31 — REGNUM Два человека стали жертвами паводков в результате проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, сообщает 13 июля агентство «Синьхуа».

Один из погибших утонул, в то время как второго завалило обрушившимся домом. Еще более 3300 человек вынуждены были покинуть свои жилища.

Также непогода парализовала работу аэропорта города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в результате чего он не работал в течение часа.

Порядка 50 исходящих рейсов были отложены или отменены, в то время, как 40 входящих вынуждены были совершить посадку в других городах.

Напомним, что с приходом весны вся южная часть Китая попала под воздействие аномальной непогоды. Сильные дожди стали причиной разлива рек и озер, что послужило, в свою очередь, причиной сильных паводков, повлекших сотни человеческих жертв.

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