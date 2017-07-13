«Единая Россия» запускает новый партийный проект «Театры — детям»

Москва, , 21:20 — REGNUM Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о запуске нового партийного проекта «Театры — детям», координатором которого стала депутат Государственной думы Наталья Пилюс. Общественный совет партпроекта было предложено возглавить народному артисту России Сергею Безрукову.

Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации партпроекта будет выделяться 300 млн рублей в год. Также предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных бюджетов.

«Идея создания партпроекта возникла во время партийного форума в Омске «Культура — национальный приоритет», и инициировал ее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев», — отметила Наталья Пилюс.

«В настоящий момент мы понимаем, что состояние детских и кукольных театров, их репертуар нуждаются в очень серьезной поддержке, требуются новые постановки. Мы встречались с представителями Союза театральных деятелей и говорили о проблематике, касающейся детей подросткового возраста, которые должны прийти в театр и увидеть то, что является основой для нашего общества — ценности жизни, любви, дружбы. Эта та ступень, когда человек, впервые посетив театр, захочет в дальнейшем быть зрителем на протяжении всей жизни», — заявила координатор партпроекта.

Партпроект объединяет 198 детских и кукольных театров в России. По словам Сергея Безрукова, гастрольную деятельность в рамках партпроекта будут поддерживать региональные театры, ТЮЗы, детские театры.

«Средства выделены, и теперь важно создать экспертную комиссию, общественный совет партпроекта. Это должно помочь справедливо распределить средства и затем, что самое главное, добиться результата», — заявил народный артист России Сергей Безруков.

Среди задач партпроекта — укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей.

В рамках партпроекта «Театры — детям» планируется проводить просветительскую работу, направленную на информирование населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства в регионах, вовлекать коллективы детских театров в процесс реализации проекта.

Немаловажно и оказание содействия коллективам детских и кукольных театров в оформлении заявок на финансовую поддержку. Планируется, что за реализацией партпроекта и эффективностью расходования выделенных на него средств будет организован общественный и депутатский контроль.