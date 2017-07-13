Военный Донбасс: ДНР обвиняет ВСУ в готовящихся провокациях

Киев, , 21:26 — REGNUM В Донбассе наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении. Войска ДНР, ЛНР и Украины применяют тяжелую артиллерию калибра 122 мм, минометы, танки, БМП и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 13 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что 12 июля украинские силовики 35 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 21 населенном пункте.

«На Донецком направлении по 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам противник применил 11 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, семь танковых снарядов, а также 15 мин калибра 120 мм и 72 мины калибра 82 мм. На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов ВСУ активно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел пяти населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он выпустил 17 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, семь танковых снарядов и пять мин калибра 82 мм. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в Донбасс прибыла группа журналистов для освещения провокаций ВСУ.

«По имеющейся информации наших источников, в зону так называемой «АТО» прибыла группа журналистов украинских информационных агентств. Штабом «АТО» поставлена задача командирам 72 и 92 отдельной механизированной бригады подготовить и осуществить провокации с обстрелом населенных пунктов. А в последующем, украинские журналисты будут демонстрировать результаты этих обстрелов с обвинением в этом ВС ДНР», — считает Басурин.

По его словам, на Мариупольском направлении подразделения украинской контрразведки осуществляют прослушивание телефонных переговоров жителей. При этом особое внимание уделяется перехвату телефонных звонков граждан Украины своим родственникам, проживающим в ДНР.

«Зафиксировано множество случаев, когда обычные бытовые разговоры со своими близкими, сотрудники СБУ используют как основание для обвинения граждан Украины в «пособничестве ополчению». Сфабрикованные уголовные дела впоследствии используются сотрудниками СБУ для давления на мирных жителей и шантажа. Для таких же гестаповских мероприятий в ОТГ (оперативно-тактическая группа) «Донецк» прибыли инспекционные группы под руководством первого заместителя главы СБУ, который лично курирует вербовку граждан и насильственное принуждение их к сотрудничеству со спецслужбами», — рассказал Басурин.

В то же время руководитель общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя» (ДНР) Ирина Попова сообщила, что Мариуполь превратился из города моряков в город военных.

«По результатам 2016 года сумма подоходного налога с военных, поступившая в городской бюджет, в два с лишним раза превысила сумму поступления от Мариупольского торгового морского порта и составила примерно 8.5% всех поступлений в бюджет города. Исходя из этого, можно предположить, что чуть ли не каждый десятый человек, занятый какой-то официальной деятельностью — военный, юридически оформленный на постоянное место службы в Мариуполе. Если к этому прибавить еще и прикомандированных, то Мариуполь теперь не город моряков, а город милитаристов — город жандармов», — заявила Попова.

Она также отметила, что в Мариуполе при поддержке СБУ создан «Патриотический полк» численностью около 600 человек из числа учащихся средних общеобразовательных и начальных профессиональных учебных заведений.

«В соответствии с замыслом предполагается обучение и подготовка активистов для проведения диверсионно-террористических актов в Мариуполе в случае его освобождения армией ДНР. В настоящее время под эгидой кураторов из регионального управления СБУ проводятся мероприятия по подготовке из наиболее способных новобранцев резидентских групп (звеньев) и подпольных ячеек по 3−5 человек в каждой», — добавила Попова.

Кроме того, официальный представитель НМ ЛНР Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

«За прошедшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиновка, Сокольники, Калиново, Желобок и памятника «Князю Игорю». ВСУ при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 115 мин и гранат», — сказал Марочко.

По его словам, ВСУ продолжают стягивать к линии фронта танки, САУ, БМП и иностранных инструкторов.

«Нами выявлено прибытие в населенный пункт Золотое девяти грузовых автомобилей с боеприпасами и четырех БТР. В район населенного пункта Возрождение в ночное время прибыла колонна бронетехники в составе трех танков, двух САУ и пяти БМП. В район населенного пункта Крымское прибыла группа иностранных наемников в количестве 25 человек в черной форме без знаков различия с оружием иностранного производства», — добавил Марочко.

Он сообщил, что киевские силовики с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищут места для заброски украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в «серую» зону с целью проведения диверсий против подразделений ЛНР.

«Командованием ВСУ активизирована разведка с помощью БПЛА, что также запрещено Минскими договоренностями. Установлено, что в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Крымское велась воздушная разведка с применением беспилотников. По нашим данным, ведется подготовка к переходу украинской ДРГ в так называемую «серую» зону для проведения диверсий против наших подразделений и объектов инфраструктуры», — считает Марочко.

В НМ ЛНР отметили, что трое пьяных военнослужащих из 53-й бригады ВСУ получили ранения при неосторожном обращении с гранатой.

«Нами вскрыты очередные факты небоевых потерь в рядах ВСУ. Стало известно о проведении командованием 53-й бригады административного расследования по факту ранения троих военнослужащих бригады. Украинские солдаты были ранены в районе населенного пункта Видродження в результате неосторожного обращения с гранатой, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», — уточнил Марочко.

Он также проинформировал, что ЛНР провела внезапную проверку систем оповещения, управления и связи.

«Мы продолжаем планово повышать уровень профессионализма военнослужащих. Сегодня проведена внезапная проверка систем оповещения, управления и связи Народной милиции ЛНР при отработке задач введения повышенной боевой готовности. Системы работают стабильно. Личный состав подразделений Народной милиции ЛНР с поставленными задачами справился в полной мере», — заверил представитель ЛНР.

В свою очередь, спикер Минобороны Украины Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.

Он сообщил, что наибольшее число обстрелов со стороны ДНР зафиксировано на Донецком направлении. Там войска противника 12 раз нарушили режим тишины, из них пять — с применением тяжелого вооружения.

«В Луганском на рассвете состоялся вражеский танковый обстрел продолжительностью 20 минут», — сказал Лысенко.

Лысенко отметил, что в Крымском (Луганское направление) украинские войска подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и легкого вооружения. В Станице Луганской состоялось два обстрела, во время одного из них ВС ЛНР выпустили пять мин.

Полковник проинформировал, что на Мариупольском направлении произошло 10 обстрелов со стороны ДНР, из них четыре — с применением минометов. Лысенко уточнил, что вечером в Марьинке произошло два обстрела, в результате одного из них получили повреждения несколько домов. После 22 часов бойцы ДНР применили пулеметы в Красногоровке, ближе к полуночи — в Новомихайловке.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.