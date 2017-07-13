Трамп: Встреча Трампа-младшего с адвокатом из России была, но была недолгой

Париж, , 21:12 — REGNUM

Глава Белого дома Дональд Трамп признал 13 июля, что его старший сын Дональд Трамп — младший действительно встречался с адвокатом из России, сообщает L’Ouest-France.

С таким заявлением он выступил по итогам встречи в Париже с главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном.

«Он имел встречу с адвокатом из России», — отметил он.

«Не с адвокатом правительства, но просто адвокатом из России, — добавил он. — Это была недолгая встреча».

Напомним, официальный визит главы Белого дома Дональда Трампа в Париж начался 13 июля. Визит приурочен к столетию вступления США в Первую мировую войну, а также Дню взятия Бастилии, который будет праздноваться 14 июля.

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