Макрон: Отставка Асада не является обязательным условием

Париж, , 20:59 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 13 июля, что Франция не стремится к отставке президента Сирии БАшара Асада, сообщает L’ouest-France.

С таким заявлением он выступил по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, прибывшим в Париж 13 июля.

По словам бывшего министра экономики Франции в правительстве Франсуа Олланда, «отставка Башара Асада не является первоочередным условием посредничества Франции».

Напомним, Макрон не впервые заявляет о том, что отставка президента Сирии Асада не является обязательным условием для разрешения кризиса в этой стране. С подобным заявлением он выступал в июне.

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