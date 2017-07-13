Чиновникам из Марий Эл советуют не «путать свою шерсть с государственной»

Йошкар-Ола, , 20:57 — REGNUM Состав правительства Марий Эл будет формироваться как из тех чиновников, что уже работают в республике, так и из тех, кто будет приглашен в республику из других регионов. Об этом врио главы республики Александр Евстифеев заявил в ходе прямой линии с жителями, которая прошла 13 июля.

В ходе прямой линии был озвучен вопрос о том, почему Евстифеев увольняет людей по пятницам, продолжатся ли «черные» пятницы для местных чиновников и почему врио главы республики набирает в состав правительства «варягов» из других регионов.

«Я бы начал отвечать с его второй части. Вопрос поставлен некорректно. Подавляющее число граждан, работающих на сегодня в правительстве Марий Эл, — это те, кто жил, учился и работал в республике. Тот, кто сформулировал этот вопрос, либо не знает ситуации, либо не видит других проблем в республике», — заявил Евстифеев.

«Я отвечаю за результаты работы правительства, и назначения будут как профессионалов из Марий Эл, так и из других регионов. Нет задачи каких-то приоритетов. Приоритет один — это профессиональный подход, работа строго в рамках закона, успешность и честность», — добавил врио главы республики.

«Если мы понимаем, что чиновник лукавит, если он начинает «путать свою шерсть с государственной», то такому чиновнику грозит «черная» пятница, вторник или понедельник… Это не важно. Ему не место, это нужно понимать», — отметил Евстифеев.

Остановившись на той части вопроса, где говорится об увольнениях по пятницам, он заявил, что подобной статистики не проводил, а подобную шутку слышит впервые: «Не могу сказать, увольняются в пятницу или какой-то другой день. Просто график моей работы на неделе достаточно напряженный. Я много времени провожу внутри республики, в районах. Наверное, какие-то кадровые решения принимаются и в пятницу. Но нет задачи увольнения ради увольнения. Я очень дорожу теми, кто состоялся в профессиональном отношении, теми, кто приносит пользу республике. Ничего им не грозит. Нет какой-то задачи у меня кого-то обязательно устроить. Моя задача — обеспечить надлежащее функционирование каждого ведомства и министерства. Ровно этим я и занимаюсь».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прямая линия с руководителем Марий Эл Александром Евстифеевым проводится впервые. Вопросы принимались с использованием специальной формы на порталах местных СМИ, мессенджеров Viber и WhatsApp, электронной почты. Задать вопросы мог любой житель республики.

Всего на прямую линию поступило более 2,5 тыс. вопросов.

Евстифеев был назначен на пост врио главы Марий Эл весной 2017 года. Это произошло после того, как бывший глава республики Леонид Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки.

Осенью 2017 года Евстифеев намерен принять участие в выборах главы региона.

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