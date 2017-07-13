Трамп: С Парижским соглашением по климату можно «что-то» сделать

Париж, , 20:36 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 13 июля, что «что-то» можно сделать в отношении Парижского соглашения по климату, сообщает The Independent.

«Если оно состоится, будет замечательно, если нет — тоже неплохо», — отметил Трамп в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Напомним, из Парижского соглашения по климату, подписанного в декабре 2015 года и пришедшего на смену Киотскому протоколу, Трамп вышел 1 июня 2017 года.

Обосновывая свое решение, глава Белого дома подчеркнул, что условия соглашения, на которые пошли США при его подписании, носили крайне невыгодный характер для экономики США

Президент-республиканец также указал, что другие стороны соглашения, такие как Китай, Индия, ЕС и другие, взяли на себя намного более мягкие обязательства.