«Такую ссылку нужно еще заслужить»: врио главы Марий Эл о своем назначении

Йошкар-Ола, , 19:50 — REGNUM «Такую ссылку нужно еще заслужить», заявил врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, отвечая на вопрос о том, как он относится к своему назначению, заданный одной из жительниц республики во время прямой линии.

Жительница Марий Эл напомнила, что Евстифеев длительное время проработал в Москве, его все считают членом команды президента РФ Владимира Путина и поинтересовалась, как врио главы республики оценивает свое назначение, не считает ли он это ссылкой.

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«С той же долей иронии, что прозвучала в вопросе, хочу сказать, что такую ссылку нужно еще заслужить, — ответил Евстифеев. — Я действительно работаю в команде президента уже 17 лет и свое нащначение я расцениваю как поручение. А подобные поручения не обсуждаются, они исполняются достойным образом».

«Все мое пребывание в республике связано с работой. Республика встретила меня очень гостеприимно. Ситуация в политической системе республике миролюбивая. Я отмечаю доброжелательность отношение в каждом коллективе. Куда бы не пришел для осуждения проблем или на встречу», — отметил Евстифеев.

Также он отметил, что в Марий Эл ему очень нравятся местная кухня и заповедная природаю

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 июля врио главы марий Эл Александр Евстифеев проводит прямую линию с жителями республики. В ходе подготовки прямой линии поступило более 2,5 тыс. вопросов от жителей республики. Основная масса вопросов связана с экономикой.

Ранее на первом заседании правительства Марий Эл Евстифеев резко раскритиковал работу кабинета министров.

Бывший глава республики Леонид Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов получил взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В июне 2017 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста Маркелова. Он останется в СИЗО до 12 сентября.

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