НАТО не боится российских учений «Запад-2017»

Брюссель, , 19:15 — REGNUM Военный блок НАТО не видит никаких угроз со стороны Российской Федерации для стран — членов Североатлантического альянса в связи с предстоящими учениями «Запад-2017». Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 июля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Каждая страна имеет право проводить учения, это касается и России. Мы не видим никакой угрозы в адрес какой-либо страны НАТО», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что в учениях «Запад-2017» якобы принимают участие больше сил, чем заявлено официально.

«Сейчас слишком рано что-либо говорить, потому что учений еще не было. Судя по опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано больше сил, чем официально заявлено сейчас», — сказал Столтенберг.

Также он напомнил, что на заседании Совета Россия — НАТО Москва проинформировала страны — члены альянса о предстоящих маневрах.

«Россия предоставила цифры о количестве войск, а также рассказала о кораблях и самолетах, которые будут задействованы. Я это приветствую. Страны НАТО задавали свои вопросы, в том числе о численности войск; официальная численность ниже порога, предусмотренного Венским документом», — напомнил Столтенберг.

Он констатировал, что учения пока не проводились, и какие-то выводы НАТО будет делать после самих учений. Альянс будет внимательно следить за учениями «Запад-2017»