Туск пожелал Украине не потерпеть поражение от самой себя

Киев, , 18:30 — REGNUM Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Украина может потерпеть поражение от самой себя. Об этом Туск заявил 13 июля, на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС.

Туск сказал, что Украина якобы продемонстрировала, что внешнему врагу её не одолеть, но есть опасность поражения из-за внутренних конфликтов.

«Сегодня мы чётко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов», — сказал Туск.

Председатель Евросовета добавил, что если Украина и дальше будет такой же «решительной, храброй и последовательной», как и во времена «Революции достоинства», выдержит все реформы (навязанные Евросоюзом) и не сдастся, то она выполнит свои мечты и добьется поставленных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины и Евросоюза не смогли согласовать итоговую декларацию саммита Украина — ЕС, который прошел в Киеве.

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