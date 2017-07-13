Румыния пообещала НАТО расходы на оборону в 2% ВВП

Бухарест, , 18:29 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал НАТО, что в текущем году расходы на оборону будут увеличены до 2% ВВП в соответствии с руководящими принципами альянса, 13 июля сообщает Associated Press.

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Йоханнис встретился с главой Военного комитета НАТО генералом Петром Павлом, британскими, румынскими летчиками и техническим персоналом на авиабазе имени Михаила Когэлничану, расположенной к северу от города Констанца.

Напомним, в Румынии, Болгарии и Венгрии проводят военные учения НАТО в Восточной Европе, в которых участвуют 25 тыс. военнослужащих из 23 союзных стран.

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На прошедшем саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что до сих пор 24 из 28 членов военного блока не увеличили расходы на оборону до 2% ВВП, хотя данное решение было принято еще в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе.

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