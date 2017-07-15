Анкара, , 17:03 — REGNUM Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Еврокомиссию и страны-члены официально и немедленно приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Подчеркивается, что поводом к данному решению стали результаты референдума, значительно расширившие полномочия турецкого президента. В заявлении Еврокомиссии Эрдогану остается только одна лазейка — внести изменения в пакет конституционной реформы. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Неубедительная, без весомого преимущества победа Эрдрогана на референдуме, фактически не признанном Евросоюзом, стала еще одним камнем преткновения на пути сближения Турции и Европы. А недавнее заявление руководителя главной оппозиционной Народно-республиканской партии, Кемаля Кылычдароглу, о том, что Турцию ждут большие изменения, позволяют сделать определенные предположения о характере этих перемен.

К ним определенно относится прекращение финансовой помощи, которую Турция получала ранее «для приближения к евростандартам». И хотя речи об исключении страны из блока НАТО пока не идет, слышны разговоры об обстановке сотрудничества и в военной сфере. Есть ли у Турции шанс преодолеть кризис?

Видимо, да: нынешние сложности несравнимы с теми проблемами, которые могут появиться у Эрдогана, если переговоры о членстве станут инструментом тяжелого давления, граничащего с окончательным разрушением отношений, не предполагающих ни малейшего шанса на евроинтеграцию. В этом плане шанс стране может дать раскол в рядах правящей партии перед президентскими выборами, с учетом, что сработает расчет Брюсселя на масштабное развитие оппозиции в Турции. По словам председателя Европарламента Антонио Таяни, такой широкий оппозиционный фронт «мог бы выступить под знаменами Ататюрка». Иными словами евроинтеграция для Турции еще возможна — но уже без Эрдогана.

Подробнее читайте здесь: Когда ЕС предпочтет Эрдогану нового Ататюрка?

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