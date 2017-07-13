Власти Крыма: Мечты Порошенко о саммитах в Ялте останутся мечтами. Навсегда

Симферополь, , 18:20 — REGNUM Заявления президента Украины Петра Порошенко о надеждах проводить саммиты Украина — ЕС в Ялте не имеют ничего общего с реальностью.

Таков общий смысл комментариев властей Крыма, сделанных по поводу высказанных Петром Порошенко мечтаний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление главы комитета правительства республики Крым по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.

Переговоры между Украиной и Евросоюзом не могут проходить на территории российского полуострова Крым, подчеркнул Заур Смирнов.

По мнению Смирнова, в этом вопросе украинскому президенту может помочь обновлённая политическая карта, повешенная на видное место кабинета Петра Порошенко.

Президенту Украины следовало бы почаще смотреть на политическую карту и запомнить, что Крым является неотъемлемой частью России, и никто и никогда не сможет это оспорить.

Кроме того, Заур Смирнов напомнил, что после блокады полуострова официальный Киев потерял всякое моральное право вслух говорить о Крыме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко 13 июля на XIX саммите Украина — ЕС, проходящем в Киеве, что следующие саммиты Украина — ЕС состоятся в Донецке на территории ДНР и в российской Ялте.

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