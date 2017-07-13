Иран: Эр-Рияд потратил $87 млрд на пропаганду радикального исламизма

Тегеран, , 18:08 — REGNUM Саудовская Аравия потратила $87 млрд на пропаганду такфиризма — радикальной исламистской идеологии, заявил генеральный директор по вопросам политики и международной безопасности МИД Ирана Голамхосейн Дехгани, 13 июля сообщает Mehr.

Дехгани сделал свое заявление на сорок четвертой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИК), проходившей в Кот-д'Ивуаре 10−11 июля 2017 года.

Представитель МИД Ирана отметил, что согласно сообщениям, поступающим из ЕС, основным виновников распространения радикальной исламистской идеологии является Саудовская Аравия.

«За последние 50 лет саудовский режим напрямую спонсировал распространение и продвижение такфиризма, потратив $87 млрд на данный проект», — заявил Дехгани.

Напомним, ранее сайт WikiLeaks опубликовал письмо бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон от 2014 года, в котором подчеркивалась необходимость наращивания давления на Саудовскую Аравию и Катар, которые осуществляют подпольное финансирование ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В июне текущего года ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористов и дестабилизации ситуации в регионе и сближении с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: American Conservative: Визит Трампа в Саудовскую Аравию – верх лицемерия