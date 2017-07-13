Россия организует брифинги для военных атташе НАТО по учениям «Запад-2017»

Брюссель, , 17:43 — REGNUM Россия планирует организовать в Москве и в ОБСЕ брифинги для военно-дипломатических представителей по освещению российско-белорусских военных учений «Запад-2017», сообщил 13 июля журналистам постоянный российский представитель при НАТО Александр Грушко.

На данный момент российскими представителями уже организован брифинг по учениям «Запад-2017» в рамках Совета Россия-НАТО.

Ранее Министерство обороны России объявило об аналогичных брифингах, которые будут устроены на Венской площадке.

Кроме того, перед началом российско-белорусских учений в Москве будет устроен брифинг для военно-дипломатических представителей.

Там и будут оглашены некоторые стороны масштаба и характера этих учений. Раньше этого срока опубликовать данную информацию невозможно, так как процесс планирования военных манёвров «Запад-2017» еще не закончен.

Александр Грушко выразил надежду на проявление странами североатлантического альянса искреннего интереса к этим мероприятиям и на присутствие на них военных атташе стран-членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-белорусские военные учения «Запад — 2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года в два этапа на территории России и Белоруссии. В учениях примут участие, по различным оценкам, до 13 тыс. военнослужащих.

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