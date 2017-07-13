25-я эскортная флотилия ВМС НОАК завершила 208-дневную миссию

Гуанчжоу, Китай, , 17:38 — REGNUM Китайская эскортная флотилия возвращается из 208-дневной экспедиции, в рамках которой ей пришлось преодолеть около 120 тыс. морских миль, передает 13 июля агентство «Синьхуа».

Во время своей миссии, 25-я эскортная флотилия ВМС НОАК в рамках своей миссии сопроводила в общей сложности 62 китайских и иностранных судна, а также отбила два судна от атаки боевиков. Кроме того, ей удалось выявить в общей сложности 82 подозрительных судна.

Флотилия также совершила дружеские визиты на Мадагаскар, в Австралию, Новую Зеландию и Вануату.

Свою первую эскортную миссию в Аденский залив и прибрежные воды Сомали Китай отправил еще в декабре 2008 года в целях защиты проходящих по маршруту судов от атак пиратов, защиты свободы передвижения, а также обеспечения безопасности навигации в океане.

Отметим, что базирующаяся в военном порту города Чжанцзян расположенном в провинции Гуандун на юге Китая 25-я конвойная флотилия состоит из двух ракетных крейсеров, судна технической поддержки, двух судовых вертолетов, десятков специально-обученных морских пехотинцев и более 700 моряков и офицеров.

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