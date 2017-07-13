Бригадный генерал прокомментировал «бредовые планы» США в отношении Ирана

Тегеран, , 17:34 — REGNUM Заявления министра обороны США Джеймса Мэттиса о «смене режима» в Иране представляют собой «стремление выдать желаемое за действительное», заявил заместитель главы генштаба армии Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери, 13 июля сообщает Mehr.

«…они (официальные лица США) как дети постоянно выдают желаемое за действительное, когда Исламская Республика продолжает предпринимать усилия по вытеснению иностранного влияния из региона в рамках реализации четко поставленных целей», — заявил Джазаери.

«Их бредовые планы в отношении Ирана абсолютно нас не беспокоят», — добавил бригадный генерал.

Заместитель главы генерального штаба подчеркнул, что стране, которая может целиком положиться на свой народ, не страшны пропагандистские нападки ее врагов, танки или ракеты.

«У нас есть планы, которые нанесут больший ущерб самим США», — прокомментировал Джазаери новые санкции, введенные США против Ирана.

Напомним, ранее Мэттис заявил, что между народом Ирана и руководством страны произошел раскол, намекнув на необходимость «смены режима».

В июне текущего года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, обращаясь к членам нижней палаты Конгресса страны, рассказал о планах по смещению иранского правительства.

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