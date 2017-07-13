Мечту Порошенко о саммите Украина-ЕС в Ялте и Донецке назвали провокацией

Москва, , 17:24 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко глумится, когда говорит о мечте провести саммит Украина-ЕС в Донецке и Ялте, и осознает ее нереальность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Глумясь на тему проведения одного из будущих саммитов Украина-ЕС в Крыму или Донбассе, Порошенко прекрасно осознает нереальность того, что говорит, поэтому подобные заявления надо рассматривать как очередную намеренную провокацию против России и народа Донбасса», — считает парламентарий.

По его мнению, гораздо вероятнее обсуждение Россией и Европой судьбы Украины после окончательного краха майданной формы управленческого насилия над гражданами этой многострадальной страны.

«От радости, что ЕС подписали кабальное для Украины соглашение об ассоциации, у киевского руководителя закружилась голова и ему взбрело покуражиться на тему Крыма и Донбасса», — указал Железняк.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил европейским чиновникам о своей мечте — провести саммиты Украина — ЕС в Донецке и Ялте.