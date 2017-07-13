Си Цзиньпин встретился в Пекине с генерал-губернатором Канады

Пекин, , 17:23 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел 13 июля в Пекине встречу с генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном, где призвал страны расширить сотрудничество и укрепить двусторонние торговые отношения, передает агентство «Синьхуа».

Си также считает остро необходимым налаживать и укреплять сотрудничество между КНР и Канадой в сфере правоприменения, технологий, а также культуры. Кроме того, он призвал как можно скорее начать переговоры о создании совместной зоны свободной торговли.

Называя Китай и Канаду влиятельными странами в АТР, китайский лидер отметил, что у них имеются общие интересы национального развития и противостояния глобальным вызовам.

По словам Си, Китай надеется сохранить достигнутый ранее высокий уровень обменов между странами, а также создать мощный механизм диалога на различных уровнях: между правительствами, министерствами, политическими партиями, а также законодательными органами стран.

Он предложил сторонам усилить взаимодействие по множеству направлений, включая совместную защиту институтов ООН, а также наладить реагирование по вопросам климатических изменений и глобальных вызовов.

Джонстон, в свою очередь, также поприветствовал дружбу между народами двух стран и предложил укрепить двусторонние торговые связи, сотрудничество в сфере энергоресурсов, сельского хозяйства, молодежной политики, туризма, экологии и технологий.

Оба политика стали свидетелям подписания целого ряда соглашений двустороннего сотрудничества в сфере культуры и спорта. Визит Джонстона в Пекин продлится с 10 по 14 июля.

Напомним, что переговоры о создании совместной зоны свободной торговли между Китаем и Канадой начались как минимум еще в сентябре 2016 года, когда во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в канадскую столицу было подписано порядка 14 двусторонних договоров о сотрудничестве.

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