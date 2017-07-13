ЕС обещает Украине доступ к инвестиционным фондам

Киев, , 17:21 — REGNUM «Европейские планы Украины зафиксированы в соглашении об ассоциации с ЕС. Иного рода компромиссы Киев не приемлет», — заявил 13 июля президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером.

«Все формулировки, которые удовлетворяют Украину и Европейский Союз, отражены в этом документе, который наконец-то ратифицирован и через несколько недель вступит в силу. Украина не пойдет на компромиссы относительно наших европейских планов, которые зафиксированы в Соглашении об ассоциации», — пообещал Порошенко.

Президент призвал ЕС активизировать разработку «дорожной карты» дальнейшей евроинтеграции Украины.

«Уже сегодня важно начать разработку «дорожной карты» для достижения наших мечт. Представьте себе, ещё 10 лет назад Соглашение об ассоциации и безвизовый режим многими воспринимались как мечты. Даже полтора года — год назад в этом доме, в этом помещении большое количество политиков абсолютно не верили в реальность ратификации Соглашения об ассоциации и внедрение безвизового режима. Только наш энтузиазм, энтузиазм оптимистов сделал это возможным благодаря нашим друзьям и партнерам», — считает Порошенко.

Он сообщил, что Украина получит доступ к финансовым инвестиционным фондам ЕС.

«Мы смотрим дальше. Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии наподобие «плана Маршалла» для Украины и использование Украиной фондов новосозданного внешнего инвестиционного плана ЕС. Это станет важной подмогой для наших усилий на пути от экономической стабилизации до экономического роста», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Тускприветствовал европейский выбор Украины.

«Я могу повторить сказанное ранее, что самая важная часть важнейшего документа, Соглашения об ассоциации не является лозунгом. После того, как были приняты все решения, после Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли такой стала наша новая реальность. Хочу повторно процитировать: «ЕС признает европейские устремления Украины и приветствует её европейский выбор», — сказал Туск.

Он отметил, что этой позиция также придерживается Юнкер. Туск заверил, что оба руководителя европейских институтов мыслят одинаково в вопросе сотрудничества с Украиной. свою очередьЮнкер напомнил, что в 2016 году Украина и ЕС увеличили взаимный товарооборот на 25% благодаря созданию зоны свободной торговли.

«Торговая часть, которая вступила в силу в прошлом году, уже увеличила торговлю между нашими странами на 25%. Полностью ратифицированное Соглашение позволит в дальнейшем укрепить наше сотрудничество и углубить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию в ЕС», — отметил Юнкер.

Напомним, 12−13 июля в Киеве проходит XIX-й саммит Украина — ЕС. В его работе принимают руководители ЕС и Украины. Ранее президент Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина — ЕС пройдут в Донецке (ДНР) и Ялте (Россия).

«Позвольте мне выразить это предположение. Следующие саммиты мы проведем в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года бывший премьер Литвы, депутат Сейма Андрюс Кубилюс заявил, что «план Маршалла» для Украины будет презентован на саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.

«Новый европейский план для Украины предусматривает два ключевых элемента — экономический и структурный. В первом случае речь идет о значительных финансовых вливаниях в украинскую экономику. Литовцы предлагают выделить Украине порядка 3% бюджета ЕС, а это около 30 млрд евро», — сказал Кубилюс.

Он заверил, что данный план позитивно оценили в Госдепе и Конгрессе США.