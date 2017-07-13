Песков о словах Трампа: Президент США получил ответы на все вопросы

Москва, , 16:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 13 июля, что на все заданные вопросы президент США Дональд Трампа получил исчерпывающие и уверенные ответы Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, как администрация президента РФ оценивает «эволюцию» в комментариях Трампа о состоявшейся в Гамбурге встрече, Песков отметил, что не видит «никакой эволюции».

«Президент (США) задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина», — пояснил Песков.

Ранее Трамп после переговоров с Путиным заявил, что встреча была «потрясающей» и призвал развивать сотрудничество с Россией. 12 июля в интервью Reuters президент США дал другую оценку, назвав переговоры «жесткими» ‑ и жестко вел себя именно он.

Также Трамп заявлял о том, что «надавил» на российского коллегу по вопросам якобы вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. По словам главы Белого дома, Путин категорически отрицал вмешательство.

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