Саммит Украина — ЕС закончился ничем

Киев, , 16:39 — REGNUM Украинские власти и представители Европейского союза не смогли договориться по итоговой декларации саммита Украина — ЕС, который завершился в Киеве сегодня, 13 июля. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ.

Саммит стартовал 12 июля в Киеве. Основными темами стали конфликт в Донбассе, реализация реформ на Украине, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Однако, по данным издания «Европейская правда», стороны не смогли согласовать совместное заявление, которое должно было быть выпущено по итогам саммита.

Дело в том, что Киев настаивал на включении в итоговую декларацию фразы из преамбулы Соглашения об ассоциации, где говорится о том, что Евросоюз «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор».

Но представители Евросоюза оказались категорически против этого, даже несмотря на то, что речь идет о цитате из уже подписанного соглашения, а не о какой-то новой норме.

«По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли», — пишет «Европейская правда».

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров ушел от прямого ответа на вопрос о совместном заявлении саммита Украина — ЕС.

«Я могу только повторить то, что говорил раньше: самый важный документ — соглашение об ассоциации, и это не лозунги. После того как были приняты все решения, после того как было составлено соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, такова наша новая реальность. Я просто цитирую то, что было сказано (в соглашении — ИА REGNUM ): «ЕС признает европейские устремления Украины, приветствует ее европейский выбор», — сказал Туск.

Он подчеркнул, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер занимает такую же позицию.

«Это наша личная точка зрения — Туска и Юнкера — и это не совпадение, что оба президента европейских институтов мыслят одинаково во всех деталях, когда речь заходит об Украине и наших отношениях», — подчеркнул Туск.

Тем не менее президент Украины Пётр Порошенко всеми силами пытался представить итоги саммита Украина — ЕС, как очередную победу «Киева».

По словам Порошенко, в ходе саммита обсуждалась возможность разработки нового долгосрочного плана по поддержке Украины, который он назвал «планом Маршалла».

«Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите «Европейской народной партии», наподобие «плана Маршалла» для Украины», — заявил Порошенко.

Украинский президент считает, что подобный план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.

Кроме того, Порошенко призвал начать разработку очередной «дорожной карты» по более тесному сближению Украины с Евросоюзом.

По сути, под словами о «плане Маршалла» для Украины скрывается очередное требование денег от Запада.

На пресс-конференции по итогам саммита Порошенко самонадеянно заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты с Евросоюзом в Донецке и Ялте.

«Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС, позвольте мне высказать это предположение, в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал», — сказал украинский президент.