ФАДН предложило внедрить новую модель управления в регионах

Москва, , 16:22 — REGNUM Отвечающие за межнациональные и межконфессиональные отношения органы власти в регионах должны быть объединены в единый блок и непосредственно подчинены заместителю главы субъекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«Самой эффективной моделью управления может стать такая, при которой органы исполнительной власти, отвечающие за межнациональные отношения и взаимодействие с региональными организациями, будут объединены в единый блок и находиться в подчинении у заместителя главы субъекта, отвечающего за внутреннюю политику», — заявил Баринов.

Он подчеркнул, что депутатам стоит обратить внимание на эту проблему, посмотреть на то, что происходит в каждом конкретном регионе и содействовать внедрению этой модели на местах.

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