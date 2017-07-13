Работу в сфере межэтнических отношений приведут к единому стандарту

Москва, , 16:17 — REGNUM Работа органов исполнительной власти в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений будет реорганизована и унифицирована. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«Мы выступили с инициативой об унификации системы органов исполнительной власти, отвечающих за межэтнические и межконфессиональные отношения, и направили соответствующие рекомендации в регионы», — заявил Баринов.

По его словам, эффективность деятельности органов власти в отношении профилактики экстремизма недостаточна — в разных субъектах этими вопросами занимаются различные структуры.

«Где-то это министерство или отделы по делам национальности, а где-то — подразделения, отвечающие за связи с общественностью, культуру или за развитие гражданского общества, за внутреннюю или региональную политику», — констатировал он.

Баринов подчеркнул, что нормы права в сфере государственной национальной политики разнесены между несколькими указами президента России, более чем десятком федеральных законов, несколькими десятками постановлений и распоряжений правительства, а также значительным количеством нормативных актов федеральных и региональных органов власти, что «приводит к дублированию и несистемности мероприятий по укреплению межнационального единства».

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