В Госдуме не видят однозначных перспектив инициативы об импичменте Трампу

Москва, , 16:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не видит однозначных перспектив инициативы об импичменте президенту США Дональду Трампу, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

«Против Трампа развернута настоящая охота на ведьм. Но я бы не стал говорить об однозначных перспективах инициативы о его импичменте», — заявил Слуцкий.

США продолжает лихорадить, идея импичмента не новая, и в стане демократов подобные вбросы начались сразу после ноябрьских выборов 2016 года, напомнил парламентарий.

«Можно по-разному относиться к новому президенту, но Трамп, безусловно, неординарная личность», — сказал депутат.

По мнению Слукого, российское досье лишь предлог к импичменту, Россия неоднократно опровергала все фейковые новости о каком-либо вмешательстве в избирательные процессы в США.

«Если бы не было российской темы, такие законопроекты могли бы появляться и по другим поводам», — считает глава комитета Госдумы.

Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования «связи» его кампании с РФ.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». «Исключительной прерогативой» формулировать и выдвигать обвинение располагает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США. Для решения об отстранении лица от занимаемого поста обвинение должно быть поддержано двумя третями голосов присутствующих сенаторов.

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