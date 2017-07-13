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«Вертолеты России» готовы направить на войну с террористами новейшие машины

Политика

Новый Ми-171Ш-ВН – модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-8/17

Москва, 13 июля 2017, 16:07 — REGNUM  Готовность поставить потенциальным заказчикам новый специализированный вертолет, который может быть задействован для антитеррористических действий, анонсировали 13 июля в холдинге «Вертолеты России», передает Russia Today.

«Обновленная машина готова к поставке потенциальным заказчикам, ее производство развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе», — утверждают на предприятии.

Комментируя новую разработку, генеральный директор предприятия Андрей Богинский заявил, что новый Ми-171Ш-ВН — модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-8/17. В его создании был использован опыт боевого применения вертолетов, в том числе и на сирийской территории.

Уточняется, что новая машина будет представлена на авиасалоне МАКС-2017.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий производитель российской бронетехники «Уралвагонзавод» впервые за последние годы стал рентабельным: в прошедшем году его чистая прибыль составила порядка двух миллиардов рублей.

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