Зачем саудитам покупать оружие у России?

Эр-Рияд, , 10:20 — REGNUM Саудовская Аравия подписала соглашение на поставку российской военной техники на сумму $3,5 млрд. Детали пока неизвестны: речь на данный момент идет только о предварительном соглашении. Ситуацию анализирует военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

КСА традиционно проводит закупки оружия в США (причем имея возможность приобретать наиболее сложную и дорогую технику), и сейчас уже владеет сотнями единиц современного вооружения. В связи с этим намерение закупить столь небольшую партию у РФ вызывает вопросы (говоря просто — зачем им это нужно?). Партия по саудовским меркам действительно небольшая, с учетом того, что при прежней администрации КСА закупила у США оружия на сумму $115 млрд, а с Трампом уже подписала контракт на $110 млрд.

Можно допустить стремление Эр-Рияда продемонстрировать собственную независимость от США, но нельзя упускать из виду и его попытки провести многомиллиардные сделки с РФ в обмен на сдачу президента Асада. Обещаниями приобрести вооружений на сумму до $20 млрд саудовцы пытались и повлиять на политику России в отношении Ирана, о чем говорит глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Условием был отказ России от поставки Ирану ЗРК С-300. Тогда сделка с КСА так и не была осуществлена.

Есть ли повод рассчитывать, что на этот раз сделка все-таки состоится, читайте здесь: Купит ли Саудовская Аравия вооружения у России?

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