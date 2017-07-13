Маркедонов: «В Карабахе надо ждать очередного обострения»

Степанакерт, , 15:53 — REGNUM

Кавказско-черноморский регион, переполненный конфликтами и противоречиями, возможно ждет обострение. Эксперты отмечают, что в Нагорном Карабахе на протяжении нескольких лет заметна тенденция, когда обострение следует после очередного раунда переговоров, об этом в рамках дискуссии Летней школы Центра международной и региональной политики рассказал политолог Сергей Маркедонов. «Алгоритм карабахских эскалаций довольно прозрачен. Как только проходит какая-либо встреча или визит сопредседателей, через неделю — две жди обострения. В этом году мы уже видели эту схему, когда феврале через восемь дней после переговоров с участием глав МИД Армении и Азербайджана в Мюнхене произошло обострение». Ситуация развивается по такому сценарию уже не первый год и, по мнению Маркедонова, вряд ли прекратится в ближайшем будущем.

Напомним, что 11 июля в австрийском Мауэрбахе состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Политолог высказал предположение, что и она не станет исключением. «Вчера была встреча министров, значит, ждите в августе еще одного обострения. Потому что переговорный процесс по сути не ведётся, его все время вынуждены спасать. Поговорили — постреляли, договоренности снова не достигли. И так может идти еще много лет».

По мнению эксперта, карабахский конфликт нельзя назвать замороженным, ведь только за последний год на этой территории произошло несколько инцидентов. В прошлом году и вовсе произошло самое крупное столкновение за 22 года с момента вступления в силу соглашения о бессрочном прекращении огня. Однако о решении конфликта на данном этапе говорить не приходится. «Многие зарубежные эксперты убеждены в том, что «если сейчас президенты не договорятся, то будет война». Нет, я далек от этой мысли. Зачем Азербайджану затяжная война? С учётом падения цен на нефть и девальвации? Армении вовсе война не нужна, они и без того чувствуют себя победителями. Однако к компромиссу обе стороны пока не готовы и поэтому остаётся возможность для периодических военных обострений. Для стран — посредников, таких как Россия или США карабахский вопрос не стоит сейчас на первом месте».

Напомним, что летняя школа «Взаимодействие Евразийского экономического союза и Европейского союза: политика, экономика, безопасность проходит в центре «Академия» в Ленинградской области с 10 по 14 июля. В мероприятии принимают участие эксперты и участники из разных городов России, а также из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, Италии, Украины, Польши, Словакии, а также стран Прибалтики. Организатором мероприятия является Центр международной и региональной политики. Партнерами являются: Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Информационное бюро НАТО в России, программа «Общественная дипломатия ЕС и Россия», Генеральное консульство Королевства Нидерландов и Русско-Балтийский медиа-центр.