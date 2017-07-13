Юнкер — журналистам: «Один вопрос, потому что кушать хочется»

Киев, , 15:51 — REGNUM Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который посетил Киев в рамках 19-го саммита Украина — ЕС, попросил журналистов не задавать много вопросов из-за голода. Об этом в четверг, 13 июля, сообщают «Украинские Новости».

«Один вопрос, потому что кушать хочется», — обратился к сотрудникам СМИ Юнкер, присутствовавший на брифинге вместе с президентом Украины Петром Порошенко и главой Евросовета Дональдом Туском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12−13 июля в Киеве проходит 19-й саммит Украина — ЕС. В его работе принимают участие руководители ЕС и Украины.

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