Судан продолжит сотрудничество с США, несмотря на санкции

Хартум, , 15:41 — REGNUM Правительство Судана заявило 13 июля, что продолжит двустороннее сотрудничество с США, несмотря на санкции, сообщает Reuters.

Работа продолжится, в том числе и по обмену разведданными, несмотря на решение Хартума приостановить работу комитета, созданного для переговоров по поводу отмены американских санкций.

Президент Судана Омар Аль-Башир 12 июля заморозил работу комитета, созданного совместно с Соединенными Штатами.

Причиной такого поступка стало решение США отложить снятие санкций с Судана на три месяца.

«Мы продолжаем сотрудничать с США на двустороннем уровне, например по вопросам обмена разведданными между разведками и внешнеполитическими ведомствами», — подчеркнул министр иностранных дел Судана Ибрагим Гандур.

Санкции в отношении Судана были введены во многом потому, что Соединенные Штаты решили, что Хартум нарушает права человека.

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