ДНР: жители Мариуполя сопротивляются украинским властям

Мариуполь, Украина, , 15:40 — REGNUM Жители Мариуполя (Донбасс, под контролем ВСУ) все больше сопротивляются неправомерным действиям украинской власти. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 13 июля заявила руководитель общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя» (ДНР) Ирина Попова.

«В городе Мариуполе растет сопротивление. На стенах и улицах появляются надписи: «Скоро ДНР!», «Мариуполь — русский город!», «Не забудем! Не простим!». Кроме этого, в городе системно люди массово расклеивают листовки, в которых призывают своих земляков к сопротивлению», — рассказала Попова.

По ее словам, жители Мариуполя жалуются на присутствие военной техники ВСУ в жилых кварталах города. «В городе стало значительно больше военной техники, более активно перемещаются военные грузы. Особенно жителей Мариуполя беспокоят украинские танки, которые военные закапывают в жилых массивах и в частных огородах», — считает Попова, слова которой цитирует ДАН.

Она рассказала, что жители одного из дачных кооперативов города написали обращение в Донецкий зональный отдел военной службы Мариуполя, в котором указали факты размещения боевой техники во дворах, вооруженных нападений и мародерства со стороны силовиков.

«Угрожая огнестрельным оружием, проникают в дома, забирают находящееся там имущество граждан. При этом военные пугают жителей: мол, прибыли в дачный поселок с целью «отстреливать дичь», — подчеркнула общественница.

В мае 2017 года в Донецке было объявлено о создании общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя», которая направлена на оказание помощи жителям подконтрольного украинской власти города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года глава ДНР Александр Захарченко обещает взять под контроль металлургическую столицу Украины — Мариуполь. Последний раз Захарченко обещал отбить Мариуполь у ВСУ в марте 2017 года. По его мнению, украинские власти сами сдадут город, если тот станет убыточным. Поэтому он призвал всех сторонников ДНР делать все для остановки предприятий города, в том числе, и блокировать торговые перевозки.

«Мариуполь не должен приносить прибыль Украине. Наоборот, он должен стать ярмом на ее шее, ненужной обузой… Он должен стать адом для оккупантов. Вспомните, что делали наши земляки, когда сюда пришли немцы… Сделайте Мариуполь не ярмом, а сковородой, тогда они быстрее и побегут», — сказал Захарченко.

По его мнению, промышленность Мариуполя остановится благодаря «торговой блокаде Донбасса».

«Мы не будем продавать ни уголь, ни металл, ни известняк, — все то, что необходимо для работы металлургических и других предприятий. Поэтому Мариуполь — город ДНР», — считает Захарченко.

Главе ДНР показалось мало лишить мариупольчан рабочих мест и достатка. Он пообещал им гарантированное гражданство ДНР в виде документов ДНР.

«Я гарантирую, что будет выдача паспортов ДНР жителям Мариуполя, Константиновки, Краматорска и так далее», — рассказал Захарченко.

Напомним, на территории Мариуполя функционируют два крупнейших металлургических завода Украины — «Азовсталь» и Мариупольский меткомбинат им. Ильича (входят в состав группы «Метинвест» бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского).