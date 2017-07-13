Полиция Испании раскрыла крупную сеть педофилов в WhatsApp

Мадрид, , 15:39 — REGNUM В ходе масштабной операции по выявлению сети распространения детской порнографии через WhatsApp, разработанной в 15 странах, испанской полицией после согласования с Интерполом и Америполом были задержаны 50 человек, и 38 из них в Латинской Америке, сообщает ИА EFE.

В Испании было произведено 11 арестов, в том числе был задержан рецидивист и один несовершеннолетний, который являлся администратором одного из чатов, где распространялся запрещенный контент.

Другие аресты имели место в Колумбии (7), Боливии (7), Бразилии (3), Чили (4), Коста-Рике (3), Доминиканской республике (2), Гватемале (2), Мексике (2), Никарагуа (1), Панаме (1), Парагвае (2), Уругвае (2), Венесуэле (2), и еще один арест произошел в Италии.

Расследования начались, когда испанские полицейские нашли в так называемой «Невидимой сети» (deep web) веб-ссылку на приложение WhatsApp, которая привела их в чат педофилов, в котором граждане испаноязычных стран обменивались детской порнографией.

Среди распространяемого контента есть материалы, ранее не циркулировавшие на педофильских форумах, так что полиция анализируют их содержание, чтобы выяснить личность жертв и преступников.

По данным следствия, один из двух задержанных в Уругвае злоупотреблял двумя своими дочерями в возрасте от 6 до 15 лет, а затем делился фото и видео жестокого обращения с детьми с другими педофилами.

С другой стороны, семь задержанных в Боливии совместно продавали материалы другим пользователям ради экономической выгоды.

В Мексике для задержания педофилов пришлось проводить спецоперацию, так как их место пребывания располагалось в районе, находящемся под контролем преступных банд.

По данным испанской полиции, некоторые задержанные утверждали, что их цель состояла в том, чтобы проникнуть в сеть педофилов и раскрыть ее членов, что в Испании является незаконным, поскольку любое добровольное скачивание детской порнографии считается преступлением, и только полиция имеет право просматривать и анализировать этот тип файлов.

Напомним, правоохранительные органы стран ЕС не менее 5−6 раз в год открывают крупные сети с детской порнографией, однако число арестованных и объемы изъятого фото‑ и видеоматериала не уменьшаются. По данным статистики, растет и число несовершеннолетних, вовлекаемых в секс-индустрию. По разным оценкам, в странах Евросоюза, их число может достигать 250 тысяч человек.