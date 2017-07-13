Экс-губернатор Донецкой области призывает к диверсионной войне в Донбассе

Киев, , 17:01 — REGNUM Экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута призвал к продолжению и усилению диверсий на территории ДНР. Об этом депутат заявил в эфире украинского телеканала «112» 13 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с прошлым отчетным периодом 2017 года, количество жертв в Донбассе среди мирных жителей увеличилось на 48%. Всего за три месяца, с февраля по май, погибли 36 мирных жителей, еще 157 получили ранения различной степени тяжести. И число жертв растет с каждым днем.

По словам Таруты, Киев должен заниматься переброской оружия и диверсантов на территории ДНР и ЛНР.

«Партизанская война должна быть. Она должна планироваться отсюда, забросить туда специалистов, которые бы занимались диверсией, как делали, когда была война. Это возникало не снизу, а из центра», — заявил Тарута.

Депутат отметил, что «задача Киева — организовать, мотивировать и обеспечить поставку вооружения».

Напомним, что украинский олигарх Сергей Тарута был назначен губернатором Донецкой области в марте 2014 года указом и. о. президента Украины Александра Турчинова. Но уже в июне вместе с администрацией переехал из Донецка в Мариуполь, откуда сам был родом. Но когда возникла вероятность перехода города под контроль республики, переехал в Киев. Сергей Тарута не раз высказывался против придания ДНР особого статуса, прописанного в Минских договоренностях.

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