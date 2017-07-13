Украина и ЕС разработают и внедрят «пульс» соглашения об ассоциации

Киев, , 15:14 — REGNUM «Украина будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках начатой в 2015 году программы реформ и в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и предлагает Евросоюзу обсудить новую программу поддержки нашего государства», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время переговоров с главой Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Встреча состоялась в рамках саммита «Украина — ЕС», который проходит в Киеве, информирует пресс-служба украинского правительства.

Согласно источнику, Гройсман подчеркнул, что Украина приветствует завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и «проводит реформы в сверхсложных условиях гибридной войны».

«Сейчас Кабинет министров работает над созданием инновационного инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации, так называемого Пульса Соглашения, который будет введен с сентября 2017 года, и рассчитывает на соответствующую поддержку ЕС в этом направлении», — заявил Гройсман.

Глава украинского правительства также поблагодарил Европейский Союз за «всестороннее содействие развитию взаимной торговли и дополнительные торговые преференции для Украины».

Сегодня же Туск торжественно передал президенту Украины Петру Порошенко ратифицированное Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Я хочу воспользоваться возможностью передать вам этот документ — это окончательно ратифицированное ЕС соглашение о нашей ассоциации», — сказал Туск. Порошенко в ответ подчеркнул, что все формулировки, которые удовлетворяют Украину и Евросоюз, отражены в этом документе и соглашение в течение нескольких недель вступит в силу.

«Украина не пойдет ни на какие компромиссы относительно наших европейских планов, которые зафиксированы в Соглашении об ассоциации», — подчеркнул глава Украины.