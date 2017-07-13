Зачем Румынии Приднестровье? Зачем Приднестровью Румыния?

Бухарест, , 15:03 — REGNUM Урегулирование молдавско-приднестровского конфликта является «приоритетом» для Румынии. Об этом, как сообщает румынское издание Realitatea, заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану на встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

Бухарест по словам Мелешкану, выступает за возобновление переговоров в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны, Россия и Украина — посредники и гаранты, ОБСЕ — посредник, ЕС и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM ) и нахождение решения на основе «суверенитета и территориальной целостности» Молдавии.

Глава румынского МИД также выступил за увеличение роли ОБСЕ в урегулировании замороженных конфликтов, а также в предотвращении экстремизма и террористических угроз.

ИА REGNUM напоминает, что Румыния, фактически участвовавшая в молдавско-приднестровской войне в 1992 году на стороне Кишинева, не является участников ни одного их официальных переговорных форматов по молдавско-приднестровскому урегулированию. При этом частью национальной идеи Румынии является присоединение Молдавии, за «территориальную целостность» которой Бухарест на словах ратует.

Наиболее последовательные румыноунионисты вроде занимавшего пост президент этой страны Траяна Бэсеску признавали формальность поддержки Румынией «территориальной целостности» Молдавии, отмечая, что Приднестровье никогда не было частью Румынии, и в случае объединения «двух румынских государств» может стать лишь помехой.