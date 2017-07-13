Киев, , 14:45 — REGNUM Ратификация соглашения об ассоциации Украины и ЕС ― это не достижение Киева, а скорее победа европейской дипломатии. Ведь отношения Украины и ЕС нельзя назвать ни равноправными, ни партнерскими, заявил журналистам сегодня, 13 июля, политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

По мнению политика, если отбросить восторженные эпитеты по поводу завершения ратификация, станет понятно, что на самом деле гордиться нечем.

«Ассоциированное членство гарантией последующего обретения страной статуса полноправного члена Евросоюза не является. Подобные соглашения ЕС давно подписал с Тунисом (1995), Марокко (1996), Иорданией (1997), Египтом (2001), Алжиром (2002 год), Ливаном (2002) и Чили (2002). Однако ни одной из этих стран ассоциированное членство не дало мощного импульса для экономического развития и ни одну не сделало реальным кандидатом на вступление в ЕС. Но настоящим рекордсменом по времени ожидания полноценного членства в Евросоюзе стала Турция, подписавшая Соглашение о налаживании ассоциации еще в 1963 (!) году», — напомнил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Медведчук также прокомментировал заявление Совета ЕС о действии «выгодной» для Украины Зоны свободной торговли с ЕС.

«ЗСТ с ЕС так и не принесла нашей стране ощутимой экономической выгоды. Выделенные европейской стороной квоты мизерны и не отвечают потребностям украинских экспортеров, а технические стандарты ЕС сегодня недостижимы для большинства украинских производителей. Евросоюз рассматривает Украину исключительно как поставщика дешевого сырья. Данные МЭРТ это лишь подтверждают: среди товаров, поставки которых в ЕС возросли больше всего, ― руды и железные концентраты, ферросплавы, кукуруза и соевые бобы. Как и то, что Брюссель усиливает давление на Киев в вопросе отмены ограничений на вывоз древесины и металлолома», — подчеркнул политик.

Лидер «Украинского выбора — Права народа» считает, что отношения Украины и Евросоюза нельзя назвать ни равноправными, ни партнерскими.

«Так что ратификация Соглашения об ассоциации ― это не достижение Киева, а скорее победа европейской дипломатии, использующей договоры об ассоциации для продвижения товаров ЕС на новые рынки», — подытожил он.